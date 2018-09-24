Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Alt yapı, teknik donanım ve ek okul ihtiyaçları kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde duruyor” diyerek “Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız mutlaka var. Sadece devletin bütçe olanakları bunları gidermek için yetersiz kalıyor. Yatırım bizim için vazgeçilmez. Biz, toplumun sağduyulu, yardımsever kesimlerinin de eğitime el uzatmasını istiyoruz” dedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bugünden itibaren okulların eksik öğretmenlerinin tamamlanacağını, temizlik malzemeleri başta olmak üzere eksikliklerinin giderileceğini, kırtasiye ve kitapların da bu hafta içinde tamamlanmış olacağını kaydetti.

“Alt yapı, teknik donanım ve ek okul ihtiyaçları kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde duruyor” diyen Bakan Özyiğit, “Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız mutlaka var. Sadece devletin bütçe olanakları bunları gidermek için yetersiz kalıyor. Yatırım bizim için vazgeçilmez. Biz, toplumun sağduyulu, yardımsever kesimlerinin de eğitime el uzatmasını istiyoruz” dedi.

Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili de konuşan Bakan Özyiğit, okul tehlike arz ettiğinden öğrencilerin yeni eğitim yılına bugün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başladığını, Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili kısa süre içinde yeni bir yatırım yapılacağını kaydetti.

Bakan Özyiğit, bugün Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde konuştu.

Özyiğit, hem eğitimdeki, hem de Haspolat Meslek Lisesi’ndeki durumu değerlendirerek, tüm eğitim kurumlarına yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“SIKINTILAR BİTME NOKTASINDA”

Cemal Özyiğit şöyle devam etti:

“Okullarımızın açılmasının üzerinden bir hafta geçti. Bir takım sıkıntılar, eksiklikler, aksaklıklar var. Bütçe olanaklarının yetersizliğinden dolayı ilk günlerde okullarımıza kıratsıya verilemedi, kitapların dağıtımında bir takım sıkıntılar yaşandı… Bugünden itibaren bu sıkıntılar bitme noktasındadır. Bugünden itibaren okullarımızın eksik öğretmenleri tamamlanıyor, temizlik malzemeleri başta olmak üzere eksiklikler gideriliyor. Kırtasiye ve kitaplar da bu hafta içinde tamamlanmış olacak ama yine de eksik bir şeyler var. Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız mutlaka var. Alt yapı, teknik donanım ve ek okul ihtiyaçları kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde duruyor. Yatırım bizim için vazgeçilmez. Bunları gidermek için sadece devletin bütçe olanakları yetersiz kalıyor. Biz, toplumun sağduyulu, yardımsever kesimlerinin eğitime el uzatmasını istiyoruz.”

“HASPOLAT MESLEK LİSESİ TEHLİKE ARZ EDİYORDU… BİZDEN ÖNCEKİ BAKANLAR SESİNİ ÇIKARMADI, DOKUNMADI”

Eğitim Bakanı, Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili şunları belirtti:

“Bu okul uzun zamandır tehlike arz etmekteydi. Bizden önceki bakanlar sesini çıkarmadı, dokunmadı. Biz oraya el attık. Haspolat Meslek Lisesi, yeni ders yılına bugün İlahiyat Koleji’nde başlamak durumunda kaldı. Bu çocuklarımız geçtiğimiz hafta birkaç gün okula gidemedi. Onları da okulla buluşturduk. Kısa sürede okulla ilgili yeni bir yatırım yapılacak… Yer de belli. Okul buraya taşınacak ama bu arada eğitimin devam etmesi için bir takım adımlar kaçınılmaz.”