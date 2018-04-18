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Üniversite sınavları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da

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Üniversite sınavları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da
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Türkiye’de erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından, aynı tarihte yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz'a alındı.
Konuya ilişkin açıklama, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapıldı.

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