Üniversite sınavları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da

Türkiye’de erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından, aynı tarihte yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz'a alındı.

Konuya ilişkin açıklama, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapıldı.