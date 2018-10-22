KISBÜ’de “Dış Türklerde Gelenek Görenekler ve Türkçe’nin Öğretimi ile ilgili meseleler” konusu ele alındı. Prof. Dr. Dervinevesi “Toplumlar diline sahip çıkmalı, gelenek görenekler yaşatılmalı”

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’de (KISBÜ) düzenlenen Cuma sohbetlerinde bu hafta “Dış Türklerde Gelenek Görenekler ve Türkçe’nin Öğretimi ile ilgili meseleler” konusu ele alındı.

KISBÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Derzinevesi, dilin önemine vurgu yaparak, toplumun diline sahip çıkması, gelenek göreneklerin unutulmayarak yaşatılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öncülüğünde düzenlenen Cuma seminerleriyle KKTC, Türkiye ve dünyada alanında uzman akademisyen, edebiyatçı, sanatçı ve tarihçileri KISBÜ bünyesinde ağırlanmaya devam ediliyor.

Cuma Seminerlerinin ikincisinde KISBÜ Konferans Salonu’nda, KISBÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Derzinevesi’nin katılımı ile “Dış Türklerde Gelenek Görenekler ve Türkçe’nin Öğretimi İle İlgili Meseleler” konusu ele alındı.

Derzinevesi, Türklerin Kafkaslar’da yaşadıkları zulümlerden, Türkçe’nin öğretilmesi ile ilgili yaşanan zorluklara değinerek, dış Türklerinin Türkçe öğretimi ile ilgili birçok engelle karşılaştığını anlattı.

Gelenek göreneklerin benzerlik ve farklılıklarından bahseden Derzinevesi, Türkçe’nin öğretimine katkı koyan isimler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Gelenek ve göreneklerin asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Derzinenevesi, “Bir milleti millet yapan o toplumun diline sahip çıkması, gelenek göreneklerini unutmaması ve onları yaşatmasıdır” dedi.

Etkinlik boyunca, katılımcıların, Orta Asya’dan, Kafkaslara, Asya’dan Avrupa’ya Türklerin neden göç ettikleri, göç ederken yaşadıkları zorluklar ve Türkçe öğretiminde ne tür engeller ile karşılaştıkları ile ilgili çeşitli soruları da cevaplandı.

Etkinlik sonunda, KISBÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ece Emre Müezzin, Prof. Dr. Habib Derzinevesi’ne teşekkür plaketi takdim etti.

KISBÜ Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam, Cuma seminerlerinin farklı konu ve konuklarla gelecek haftalarda da devam edeceğini belirtti.