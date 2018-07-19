Öğrencilere fırsat eşitliği yaratılıyor

Başbakan Erhürman, Fırsat Eşitliği Projesi kapsamında YDÜ’de başlatılan eğitim kursularını izledi. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, gelecek dönemlerde farklı uygulamalar da geliştireceklerini belirtti

Başbakan Tufan Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde devlet okullarında eğitim gören başarılı öğrencilere yönelik başlatılan ve yaz boyunca sürecek olan eğitim kurslarını yerinde incelemek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tufan Erhürman’a Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Başbakanlık Bilim Danışmanı Haldun Yücel ve Başbakanlık Sosyal Sorumluluk Danışmanı Umure Örs’ün eşlik ettiği ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş hazır bulundu.

Gençlik Dairesi, Başbakanlık ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde başlatılan “Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Başbakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurslara katılan öğrencilerin aldığı eğitimleri yerinde inceleyen Başbakan Tufan Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi laboratuarlarında uygulamalı olarak yürütülen Acil ve İlk Yardım kursları hakkında bilgiler aldı. Kursa katılan öğrencilerle sohbet eden Başbakan Erhürman’a yaz boyu sürecek olan proje kapsamında öğrencilere verilecek eğitim kurslarının içerikleri hakkında brifing verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel brifing sırasında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi olarak projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek gelecek dönemlerde farklı uygulamalar da geliştireceklerini belirtti.

Bu kursların katılımcı öğrencilerin gerek kişisel gelişimleri gerekse gelecek planlamaları için çok önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Günsel; “Başbakanlığın başlattığı proje kapsamında, kamu okullarında okuyan öğrencilerin yaz döneminde yararlanabilecekleri eğitim olanaklarını sunmak bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilere burada öğretim üyeleriyle tanışma ve birlikte çalışma olanağı yaratırken bu kurslar sayesinde gelecekteki mesleklerini seçebilmelerine de yardımcı oluyoruz. Bu yıl başlattığımız kursları gelecek yıl daha da geliştirerek farklı uygulamalarla zenginleştireceğiz. Kursa katılan bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Gençlik Dairesi ile Başbakanlığın başlattığı Fırsat Eşitliği projesine destek veren Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür etti.

Fırsat Eşitliği projesiyle kamu okullarında okuyan çocukları yaz döneminde üniversitelerde, üniversite hocaları eşliğinde eğitim görme olanağına sahip kılmaya çalıştıklarını ifade eden Başbakan Erhürman, öğrencilerin bu vesile ile gelecekte seçecekleri mesleği de belirlemek adına şimdiden fırsat sahibi olduklarını ve aynı zamanda yaz dönemlerini de etkili ve verimli bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesinde Güzellik Uzmanlığı, İlkyardım, Yabancı Dil, Gastronomi ve İşletme gibi eğitimler alarak bu meslekleri tanıyacaklarını dile getiren Başbakan Tufan Erhürman, bu eğitimleri kış döneminde de sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Erhürman “Üniversitelerle birlikte yürüttüğümüz Fırsat Eşitliği projesinde, Yakın Doğu Üniversitesinin başlattığı çalışmayı yerinde izleme fırsatı bulduk. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel nezdinde, projede bizimle eşgüdümle çalıştıkları için Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Başlatılan bu eğitimleri kış döneminde de öğleden sonra sürdürmeyi düşünüyoruz. Yaz dönemi bir oryantasyon dönemi olarak başlatılan eğitimleri kış döneminde daha yoğun bir şekilde sürdürerek kamu okullarında eğitim alan öğrencilerle özel okullarda eğitim alan öğrencileri dengelemeyi ve böylece fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyoruz. Gençlik Dairesi, Başbakanlık personeli, öğrenciler ve projeye destek veren Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.