Minikler yapay zekâ teknolojilerinin inceliklerini öğreniyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, öğrencilerine uygulamalı eğitim alma fırsatı sunarak “Yapay Zeka Atölyesi” ile yapay zeka ve yazılımını öğretiyor

Gelecek nesillerin yapay zekâyı iyi kullanabilmeleri için yapay zeka ile proje geliştirmeyi öğretmeyi amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, öğrencilerine uygulamalı eğitim alma fırsatı sunarak “Yapay Zeka Atölyesi” ile yapay zeka ve yazılımını öğretiyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi eğitimi sonunda, öğrencilerin kendi bilgisayarları ile temel programlama projeleri geliştirebilecekleri bilgi seviyesine ulaşmaları hedeflenerek Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı uzmanları tarafından verilen Yapay Zeka derslerinde öğrencilerin bilimsel yöntem, bilimsel süreçler, araştırma-geliştirme, merak, düşünme ve sonuç alma becerilerini ortaya koyması, problem çözme, algoritmik ve mantıksal düşünme becerisi kazandırması, liderlik, takım çalışması, sorumluluk almaları alanında çalışmalar yapılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı uzmanlarının yapay zeka alanındaki birikimini öğlencilerle paylaştığı eğitim atölyesinde, yapay zeka, robotik kodlama, çözüme ulaşma ve yazılım ile ilgili yapay zeka teknoloji üzerine eğitimler verilerek, öğrencilerin bu konuda projeler yapmasına rehberlik ediliyor.

Yapay Zeka Atölyesi’nin ilk dersi kapsamında, robotiğe giriş, robotlar nedir, nasıl çalışırlar, farklı türde robotlar ve yaptıkları işler, günümüz dünyasında robotların iş gücündeki yerleri anlatıldı.

Yapay zekanın ne olduğu ve günlük yaşamımızda hangi alanlarda yerini aldığı konusunda öğrencilere bilgiler aktarılan ikinci derste ise robotiğin ana temelini oluşturan çizgiler, robotun üzerinde bulunan mekanik ve elektronik parçalar ve bu parçaların yapay zeka ile iletişimi anlatıldı. Çizgi izleyen robotun yapay zekası incelenerek, programın içerisinde ki her bir kodun ne işe yaradığı öğrencilere aktarıldı. Öğrencilere bilgil aktarımı yapılmasının ardından, örnek gösterilen robot hareket ettirilerek, öğrencilerden robota yolu değiştirerek soru sormaları istendi.

Üçüncü derste robot içerisindeki yapay zeka kodunu değiştirerek, yapay zeka içerisinde optimizasyon yapacak olan öğrenciler, robota zor rotalar vererek çözüme ulaşmaya sağlamasını deneyecekler. Ders kapsamında önce eğitimcilerin hazırlayacağı rotayı başarılı bir şekilde bitirmeye çalışacaklar olan öğrenciler daha sonra kendilerinin optimize ettiği yapay zeka kodları ile yarış yapacaklar.