Mezun Olduktan Sonra Kolayca İş Bulabileceğiniz 8 Bölüm

Üniversite tercihlerinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Pek çok öğrencinin aklında ise iş bulamama kaygısı var.

İşsizlik oranları günden güne artarken öğrenciler de gelecek kaygısıyla asıl istedikleri bölümü değil, iş bulma olanağının yüksek olduğu bölümleri tercih ediyor. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, seçtiğiniz bölümün iş imkanları. Teknolojinin her alanda kullanılmasıyla birlikte yeni istihdam alanları oluştu. Bunun yanı sıra sağlık ve gıda sektörü gibi insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden sektörlerde istihdam oranı her daim yüksek. Kafası karışık öğrencileri, biraz daha aydınlatmak adına mezun olduktan sonra en kolay iş bulabilecekleri bölümleri ve meslekleri yazdık.

1. Veterinerlik

Geçen yıllarda veterinerliğin, istihdam oranı en yüksek meslek olduğu açıklanmıştı. Bu bölümden mezun olanlar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 4.3. Veterinerlik fakültesinden mezun olanların çalışma alanları oldukça geniş. Yalnızca kliniklerde değil, aynı zamanda hayvanat bahçelerinde hekim olarak ya da akademik laboratuvarlarda, üniversitelerde ve özel araştırma enstitülerinde çalışabiliyorlar. 5-6 yıllık eğitimin ardından ise, 6 içerisinde iş bulabiliyorlar.

2. Mühendislik

Mezun olduktan sonra dünyanın her yerinde çalışabilmenize olanak tanıyan bir meslek olarak kabul edilen mühendislikte pek çok farklı alan bulunuyor. İnşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, çevre mühendisliği gibi bölümlerin yanı sıra, özellikle son yıllarda bilişim tabanlı uygulamaların artmasıyla, bilişim mühendisliği, yazılım ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümlere de ilgi arttı. Bu bölümlerin istihdam oranı ise oldukça fazla.

3. Sağlık hizmetleri

Sağlık sektörü, her daim revaçta olan sektörlerden biri. İnsan popülasyonu arttıkça, sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu nedenle sağlık alanında her daim iş bulabilmek mümkün. İster doktor ister hemşire ister hasta bakıcı olun sağlık sektöründe kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Ancak bu sektörde en yüksek istihdam oranının olduğu bölüm hemşirelik.

4. Mimarlık

İnsan popülasyonun artmasıyla birlikte, değeri günden güne artan alanlardan biri de mimarlık. Her geçen gün yeni yaşam ve iş alanları oluşturuluyor. Bu sektörün istihdam oranı yaklaşık yüzde 75. Eğer tasarım yapmaktan hoşlanıyorsanız, mimarlık bölümlerini tercih edebilirsiniz.

5. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı bölümleri

Pek çok sektör gibi, medya ve reklam sektörü de yavaş yavaş dijitalleşmeye başladı. Sosyal medyanın hayatımızda büyük bir yer edinmesiyle birlikte ise yeni iş alanları oluştu. Son dönemin popüler mesleklerinden biri haline gelen Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı bölümleri üniversitelerde yeni yeni açılmaya başladı. Eğer gazetecilik, halkla ilişkiler gibi sözel bölümleri düşünüyorsanız, istihdam oranı çok daha yüksek olan ve geleceğin meslekleri arasında gösterilen Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı’nı tercih edebilirsiniz.

6. Hukuk

Hukuk alanı, dünyanın prestijli meslek grupları arasında yer alıyor. Hukuk fakültesinden mezun olanlar, staj döneminin ardından çalışma hayatına başlıyorlar. Avukat, hâkim ya da savcı olarak çalışabiliyorlar. Bu bölümün istihdam oranı ise yaklaşık yüzde 90 civarında.

7. Gastronomi

Turizmin gelişmesi ve gastronomiye olan ilginin artmasıyla gastronomi bölümüne olan ilgi de arttı. Aşçılık mesleği uzun yıllardan beri yapılsa da, üniversitelerde aşçılık eğitimi veren bir bölüm mevcut değildi. Şu an ise 4 yıllık bölümler mevcut. Öğrencilerin okurken staj yapma imkânı bulduğu bu bölümde, Osmanlı ya da Dünya Mutfağı gibi dalları seçip bunlar üzerine eğitim alabiliyorsunuz. Gastronomi bölümünü okuyan çoğu öğrenci henüz okulu bitirmeden iş teklifi alıyor.

8. Pilotaj

Pilotaj bölümü, dünyanın en çok kazandıran mesleklerinden biri olan pilotluk için almanız gereken eğitimi veriyor. Pilotaj bölümü mezunları rahatlıkla iş bulabiliyor. Ancak pilot olmak için yalnızca akademik bilgi yetmiyor. Pilot adaylarının soğuk kanlı olmak, mekanik ilişkileri kavramak gibi yeteneklere de sahip olması gerekiyor.