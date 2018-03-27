“Kıbrıslı Türkler okumuyor”

Kütüphane Haftası başladı. Başbakan Erhürman halen İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerden adaya gelen turistlerin deniz kenarında kitap okuduklarını gördüğünü, Kıbrıslı Türklerin ise okumadığını söyledi

54. Kütüphane Haftası, dün başladı.

Hafta nedeniyle, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya birer konuşma yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, cuma günü yaptığı basın toplantısında Başbakanlığın ilk 15 projesini açıkladığını anımsatarak, bu projelerin bir tanesinin de Gençlik Dairesi’ne bağlı olarak okumanın yaygınlaştırılması için “Sosyal Kalkınma Projesi” yapılması olduğunu kaydetti.

Bazı basın mensuplarının sonradan yorum yaptığını ve yapılmak istenenin bir sosyal sorumluluk projesi olarak paylaşıldığın dile getiren Erhürman, “Açık söyleyeyim son dönemde ben bu sosyal sorumluluk projesi lafından hiç haz etmiyorum. Sosyal sorumluluk projesi boş vakti olan, genelde de ekonomik durumu iyi olan insanların ‘topluma yönelik bir iki şey da ben yapayım’ demesi gibi algılanıyor. Öyle değildir ama öyle algılanıyor. Bizim açıkladığımız bu anlamda bir sosyal sorumluluk projesi değildir. Eğer adını koyacaksak iddialı koyalım bir sosyal kalkınma projesidir” şeklinde konuştu.

Okumayan bir toplumun gerçek anlamada sosyal ve ekonomik kalkınma sağlayamayacağına inananlardan olduğunu kaydeden Erhürman, maalesef okumayan bir toplumun ferdi olduğunu, okumayan toplumun da üretmeyen bir toplum olduğuna dikkat çekti.

Teknolojinin gelişmesi ile okumanın azalmasının doğru olmadığını dile getiren Erhürman, halen İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerden adaya gelen turistlerin deniz kenarında kitap okuduklarını gördüğünü, Kıbrıslı Türklerin ise okumadığını gördüğünü söyledi.

Eskiden basılı kitap okuyanların şimdilerde e-kitap okuyor olabileceğini, e-kitap okuyanlara da hiç karşı olmadığını dile getiren Erhürman, “Okusun da nasıl okuyacaksa okunsun” dedi.

Kütüphane haftasında, kitabın nasıl gençlerle buluşturulacağının tartışılması gerektiğini dile getiren Erhürman, gençlerin kitapla buluşmasının ardından, kitap okumayı sevecek olanın zaten seveceğini söyleyerek, önemli olanın gençleri sürekli kitapla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Orhan Pamuk’un bir sözünü gençlerle paylaşmak istediğini söyleyen Erhürman, “Kitaptan başka hiçbir şey size şu şansı sağlayamaz. Akıllı bir insanın aklıyla sizin aklınızı buluşturma ve arkadaş kılma” dedi.

Başbakanlık bünyesinde, kitap okuma kampanyasını yıl boyuna yayarak, gençlerin kitap okuma şansını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erhürman, bu projeyi de sosyal kalkına projesi olarak gördüklerini kaydetti.

Okumadan, düşünmeden araştırmadan profesör olanlar bile olduğunu dile getiren Erhürman, bu kademeleri kendisiyle birlikte geçen arkadaşlarının da bulunduğunu gördüğünü belirtti.

Okul bitirmenin marifet olmadığını, yaratıcı ve gerçekten ülkeyi ve dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olan insanların artık okul sıralarından geçmediğini dile getiren Erhürman, bu tür insanların okuyarak farklı fikirler yaratarak her alanda değişim sağladıklarını söyledi.



NİLAY TUNÇALP KAYA

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya da konuşmasında, “Okumak Kanatlandırır” sloganlıyla kütüphaneleri daha çekici kılmak, kitabın varlığını hissetme duygusunu kazandırmak, yararını fark ettirmek, teknoloji çağından dolayı insanın kitaptan uzaklaşmasını önlemek, kitabın ve arşivin değerini göstermenin başlıca hedefleri olduğunu kaydetti.

Halk kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Kaya, Değirmenlik kütüphanesini kültür evi olarak hizmete sunduklarını belirtti. Son iki yıldır, Atatürk Kültür Merkezi bahçesini canlandırmak için “Eğlenerek Okuyalım” şölenini düzenlediklerini söyleyen Kaya, şöleni, Kıbrıs kültürünü içeren oyunlar, ikramlar ve kitap dağıtımlarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaya, kütüphane haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlarda Olağan Üstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında eğitim gören Görsev Tepe’nin piyano dinletisi yer aldı.

Ayrıca, yıl boyunca Milli Kütüphane’nden en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgelerinin verildi.

Etkinlikte bu yıl ayrıca 6. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi Sergisi’nin açılışı da yapıldı; atölye çalışmasına katılan öğretmen, fotoğrafçı ve öğrencilere katılım belgeleri verildi.

