İthal öğretmen tepkisi

Öğretmen ve din adamlarının Türkiye’den gelmesi nedeniyle ilahiyat fakültesi mezunu KKTC vatandaşları işsiz kalıyor. Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi, önceliğin ülkedeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesini istiyor

TC- KKTC arasındaki eğitim ve din alanındaki anlaşmalar nedeniyle, ilahiyat fakültesi mezunu KKTC vatandaşları işsiz kaldı, münhal açılmıyor. Din İşleri başkanlığı ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye’den yeni talepte bulundu.

Din İşleri Başkanlığı 25 imam talebinde bulunurken, Milli Eğitim Bakanlığı da bir önceki hükümet döneminden kalan bir taleple, 32 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin adaya gönderilmesini istedi. 32 öğretmenin önemli bir bölümü, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapacak.

Tamamı, İlahiyat Fakültesi mezunu olan imam ve öğretmenlerin adaya getirilmesi halinde, hali hazırda sayıları 70’i geçen KKTC vatandaşı mezunlar yine saf dışı bırakılmış olacak.

Türkiye’den gelen öğretmen ve din adamlarının maaşı da Türkiye maliyesinden karşılanıyor. Yıllardır, ek istihdam yapılmaması adına, çok sayıda meslek branşında öğretmenler istihdam edilmiyor, bu alanlarda münhal açılmıyor. Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi Başkanı Emre Özkan, Türkiye’den birçok branştan öğretmen getirilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Özkan, önceliğin ülkedeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesi gerektiğini belirtti.

Özkan, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kültürü içerisinde ilahiyat konularını, laik, demokratik, Anayasal ve hukuka uygun, bağımsız ve tarafsız olarak konuşmak, değerlendirmek, sosyal sorunlara değinmek üzere kurulan inisiyatifin ayrıca ilahiyat mezunlarının istihdam sorunlarını da gündeme getirmek amacı taşıdığını kaydetti.

Özkan, “Bu vesileyle birçok branşta Türkiye’den getirilmesi planlanan öğretmen taleplerinin yeniden değerlendirilmesini istirham etmekteyiz. Ülkemizde rehber öğretmen, özel ders öğretmeni, din bilgisi öğretmeni vb. branşlarda işsiz öğretmen adaylarımız bulunmaktadır. Türkiye’den talep edilecek öğretmenlerin ihtiyaç olan yerlere yönlendirilmesi Türkiye ile yapılan protokolün bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Önceliğin ülkedeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesi, işsiz öğretmen adaylarının öğretmenlik yolunun açılmasının gerektiğini belirten Özkan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e bu konuda sonsuz destek belirtti.

