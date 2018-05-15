İşsiz sayısı 7 bin 453

Devlet Planlama Örgütü, ülkede toplam işsiz sayısının 7 bin 453 kişi olarak tespit edildiğini ve KKTC genelinde işsizlik oranın yüzde 5.8 olduğunu açıkladı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre; ülkede toplam işsiz sayısının 7 bin 453 kişi olarak tespit edildiğini, buna göre KKTC genelinde işsizlik oranın yüzde 5.8 olduğunu duyurdu.

Muhtaroğlu, işsizlik oranın, KKTC genelinde erkeklerde yüzde 4.6, kadınlarda ise yüzde 7.8 olduğunu, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranın ise yüzde 18.6 olarak tespit edildiğini ifade etti.

Toplam istihdamın 120 bin 999 kişiye ulaştığını da kaydeden Muhtaroğlu, 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları’nı açıkladı.

Muhtaroğlu, Devlet Planlama Örgütü’nün, işgücü piyasası için asıl veri kaynağı olan uluslararası düzeyde kabul gören Hanehalkı İşgücü Anketi’nin KKTC’de uygulanmasına 2004 yılından itibaren başlandığını anımsatarak, bu anketin amacının, KKTC’deki işgücü piyasasının yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; ekonomik faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise; is arama süresi ve iş aradıkları meslek ve benzeri özellikleri hakkında bilgi derlenmesi olduğunu kaydetti.

Hanehalkı İşgücü Anketi’nin, KKTC sınırları içinde yaşayan ve kurumsal olmayan sivil nüfus (yurt, yuva, huzurevi, hastane, hapishane, kışla v.b. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfus) kapsamında örneğe seçilen tüm hanehalklarına uygulandığını belirten Muhtaroğlu, DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi’nin, Ekim 2017 Henahalkı İşgücü Anketini ülke genelinde 3 bin 504 hane ile gerçekleştirdiğini belirtti.

Muhtaroğlu, bu hanelerden bin 752’sinin 2017 yılında ankete yeni katıldığını, diğer bin 752 hanenin ise 1 yıl önce anket uygulanan hanelerden seçilerek işgücündeki yıllık değişimi takip edilebildiğini söyleyerek, anket sonuçlarına değindi.



İSTİHDAM

Muhtaroğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, toplam istihdamın 120 bin 999 kişi olarak tespit edildiğini ifade ederek, istihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranın, KKTC genelinde yüzde 48.2 olarak hesaplandığını belirtti. Muhtaroğlu, istihdam oranın yüzde 52.1 ile en yüksek Lefkoşa ilçesinde, yüzde 41.4 ile en düşük Güzelyurt ilçesinde tespit edildiğine dikkat çekti.



İŞSİZLİK

Muhtaroğlu toplam işsiz sayısının 7 bin 453 kişi olarak tespit edildiğini, buna göre işsizlik oranın KKTC genelinde yüzde 5.8 olarak hesaplandığını belirterek, “İşsizlik oranı, KKTC genelinde erkeklerde yüzde 4.6, kadınlarda ise yüzde 7.8 olarak bulunmuştur. 7 bin 453 kişi olarak tespit edilen işsizlerin (4 bin 134 kişisi) yüzde 55.5’i ilçe merkezlerinde, (3 bin 319 kişisi) yüzde 44.5’i de bucak ve köylerde bulunmaktadır. Yüzde 8.1 ile en yüksek işsizlik oranı Gazimağusa ilçesinde, yüzde 3.4 ile en düşük işsizlik oranı ise Lefkoşa ilçesinde tespit edilmiştir. Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 18.6 olarak tespit edilmiştir” dedi.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranının ise (işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır) KKTC genelinde yüzde 51.2 olduğuna dikkat çeken Muhtaroğlu, işgücüne dahil olmayan nüfusun, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde eğitimine devam edenlerin yüzde 29.0 ile en büyük paya sahip olduğunu, bunu yüzde 23.6 ile emekliler, yüzde 22.4 ile ev kadınları ve yüzde 9.4 ile çalışamaz halde olanların takip ettiklerini kaydetti.



SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM

Muhtaroğlu sektörlere göre istihdam sonuçlarını da şöyle aktardı:

“Ekim 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelenmiştir.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 3.6, sanayi sektörünün payı yüzde 9.2, inşaat sektörünün payı yüzde 7.6 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 79.6 olduğu görülmektedir. KKTC genelinde 4 bin 324 kişi tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, bunların yüzde 14.1’ini (610 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.”



İSTİHDAM EDİLENLERİN EĞİTİM DURUMU

Muhtaroğlu, Ekim 2017 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 30.3’ünü lise ve dengi okul mezunlarının oluşturduğunu söyleyerek, bunu yüzde 29.3 ile fakülte veya yüksekokul, yüzde 19.1 ile ilkokul, yüzde 10.6 ile orta veya dengi okul mezunlarının izlediğini, master, doktora yapanların oranın yüzde 4.3 olarak tespit edildiğini söyledi.