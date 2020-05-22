banner411
banner69
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
152 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
226 0
 
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
42 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
46 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
39 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
205 0
GG başladı
GG başladı
88 0
banner449

İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor

banner27

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ilkokul ve okul öncesi okullara kayıtların 1 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor

Bakanlıktan yapılan konuyla ilgili açıklamada, “İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt tarihlerini Covid-19 pandemi sürecinden dolayı yeniden düzenledi. Yeni takvime göre ilk kayıtlar 1 Haziran- 5 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleşecek” denildi.
 
MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul ve okul öncesi okullarda gerçekleştirilecek kayıt işlemleri, okul kapsam bölgeleri gözetilerek, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske kullanımına dikkat edilerek yapılacak.

Kayıtların, gerekli belgelerle birlikte öğrencilerimizin velileri tarafından yapılacağı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrencilerin kayıt sırasında hazır bulunmasının zorunlu olmadığı da ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.