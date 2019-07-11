Genç mimarların diploma coşkusu

YDÜ Mimarlık Fakültesi mezuniyet töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi İlkokul Avlusu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından sahnelenen Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu Öğrencilerinin Latin Dans Gösterisi büyük beğeni topladı. İç Mimarlık bölümü öğrencilerinden Berkay Pekmezci’nin dans gösterisi de törene renk kattı.

Tüm mezun öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştiren Kübra Kendir, herkesin farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, mimarlık mesleğinde kazandıkları donanımlardan söz etti.

Kendir, “Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde aldığım eğitim doğrultusunda mesleki donanımları kazanmış olduk. Aldığımız eğitim ile hayatı başka bir açıdan, imgeler penceresinden bakmayı öğrendik. Ulusal ve uluslararası oldukça önemli bilim adamları ile Yakın Doğu bünyesinde tanıştık, onlara sorular sorduk ve hayatımıza ışık tutacak kıymetli yanıtlar aldık. Bugün ben ve arkadaşlarım artık birer mimarız” dedi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur da yaptığı konuşmasında, Mimarlık Fakültesi’nin tüm bölümlerinin, günümüzün uygarlık dünyasında bilginin sınırlarını geliştirmekte öncü bir rol oynamakta olan Yakın Doğu Üniversitesinin misyonunu benimsediğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise, Yakın Doğu Üniversitesinin 4. Nesil bir Üniversite olduğundan söz etti. Doç. Dr. Kurt, ürettiği bilgiyi, araştırmayı kendi ülkesine aktaran, üniversite olarak topluma hizmet kavramını değiştirip, topluma dönüştürme olgusu üzerinde durduklarını anlattı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt şöyle konuştu:

“Üniversitemiz yine 4. Sanayi ve eğitim 4.0 prensipleri üzerine son zamanlarda eğitim süreçlerini devam ettirmektedir. 2018 yılında 297 2019 yılında ise 312 tane etkinliğimiz oldu. Bu şu demektir, pazar günleri hariç hemen hemen her gün kampüsümüzde bilimsel bir etkinlik var. Herhangi bir üniversiteden mezun olabilirsiniz ama kendisini araştırma ve inovatif bir üniversite olarak nitelendiren bu üniversiteden Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmak aslında sizler için ayrıcalıktır. Bunu yıllar sonra anlayacaksınız. Bizler bunu görüyoruz zaten’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından dereceye giren Mimarlık Fakültesi öğrencilerine madalya ve diplomaları 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından takdim edildi.

Eroğlu da Mimarlık Fakültesi İç mimarlık bölümünden mezun olan torununa diplomasını takdim etti.