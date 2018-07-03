“Dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi gösterdik”

Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan YDÜ, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon olacak takımla, dostluk maçı yapmayı hedef olarak belirledi

Eğitim Bakanı Özyiğit, YDÜ’nün şampiyonluğunun gurur verici olduğunu vurgularken, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Günsel de “Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız, dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiştir. Robotik çalışmalarımızda her gün yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz” dedi

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'i makamında ziyaret etti.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'e, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 YDÜ tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı. Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi.

ÖZYİĞİT; “İLERİ VİZYON SAHİBİ YDÜ’NÜN ÜLKEMİZE GETİRDİĞİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU TAKDİR EDİYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ekibinin ülkemize getirdiği dünya şampiyonluğunun gurur verici olduğunu vurgulayarak ekibi ve Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti.

Robot Futbol takımına bu imkanları tanıyan ileri vizyon sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ailesini takdir ettiğinin de altını çizen Bakan Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kendi adına teşekkürlerini sunarak, bir antrenman gününde yerinde ziyaret ederek robotların sahadaki performanslarını görmek istediğini belirtti.

GÜNSEL: “DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUMUZ KKTC’YE ARMAĞAN OLSUN”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz. Üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olan robotik çalışmalarımızda her yeni gün bu alanda geleceğin inşasına yönelik yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel nokta robotlardan oluşan takımımızın göstermiş olduğu başarının diğer takımlara karşı göstermiş olduğu skorer üstünlükten ziyade teknoloji alanında ortaya koyduğumuz vizyonel çalışmaların uluslararası alanda gelmiş olduğu seviyenin tescili niteliğinde olmasıdır.

Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

“ŞAMPİYON OLAN ROBOTLAR YÜZDE YÜZ YDÜ ÜRETİMİ”

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç, Robot Futbol Takımı hakkında Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e teknik açıklamalarda bulundu.

Ersin Aytaç, 8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafında tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.