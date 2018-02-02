"Demokratik ve laik eğitim vazgeçilmezdir"

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, özellikle çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirerek, bu topraklara ve ülkeye hep birlikte sahip çıkarak toplumun dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamak istediklerini, bunun için de bilimsel, demokratik ve laik eğitimin vazgeçilmez olduğunu kaydetti

Yeni Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit görevini, bakanlığa vekalet eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan devraldı.

Cemal Özyiğit, devir sırasında yaptığı açıklamada, eğitimin toplumun geleceğine şekil veren kurum olduğunu vurgulayarak, görevi koalisyon ortağı Denktaş’tan almanın da ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Bugüne kadar eğitime katkı koyan her kademedeki çalışanlara teşekkür eden Özyiğit, kendisinin de 30 yıla yakın bir süredir farklı konumlarda eğitim ordusunun bir parçası olduğunu belirtti.

Özyiğit, bu alanda görev yapanların çoğunu zaten tanıdığını anımsatarak, “Bizim görevimiz, hükümet olarak, bu ülkeyi vatan bilen herkesi kucaklayarak, bir arada tutacak, onların farklılıklarını bir mozaik içinde özümseyerek, güçlü bir toplum yapısı oluşturacak şekilde bir eğitim hedeflemektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, özellikle çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirerek, bu topraklara ve ülkeye hep birlikte sahip çıkarak toplumun dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamak istediklerini, bunun için de bilimsel, demokratik ve laik eğitimin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Bu amaç doğrultusunda herkesle el ele, omuz omuza vererek, en iyi eğitimi vermek için uğraşacaklarını dile getiren Özyiğit, bu amaçlarına ulaşmada hiç kuşkusuz Denktaş’ın da Maliye Bakanı olarak eksiklerin giderilmesi için kendilerine gereken desteği vereceğine inandığını vurguladı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında, bir süredir vekaleten yürüttüğü görevini asaleten koalisyon ortağı Cemal Özyiği’de devretmekten mutlu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın zor ve geniş bir bakanlık olduğunu ifade eden Denktaş, Özyiğit’in hem sendikacı, hem de öğretmen olarak oraları bayağı iyi bildiğini ve altından kolay kalkacağına inandığını belirtti.

Denktaş, yeni görevinin Özyiğit’e hayırlı olmasını temenni ederek, “Maliye Bakanlığı şapkamla Eğitim Bakanlığı’na her türlü katkıyı, desteği yapmaya hazır olacağız” dedi.