Demokrasi Ortaokulu’nda mezuniyet coşkusu

Demokrasi Ortaokulu 2018-2019 mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı

Lefkoşa’nın güzide okullarından olan Demokrasi Ortaokulu, 2018-2019 mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı. Okul öğretmenlerinin özenle hazırladığı programda 8. Sınıf öğrencileri duygusal anlar yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan 8. sınıf öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerine bayrak ve flama devri ile başlandı. Daha sonra okul birincisi Burak Karataş’ın kütüğe ismini çakması ile devam eden mezuniyet töreninde Okul Müdürü Emine Garanti’nin konuşması ve Okul birincisi Burak Karataş’ın konuşması takip etti.

Okul Müdürü Emine Garanti konuşmasında okul müdürü olarak atandığı ilk yılında Demokrasi Ortaokulu’nda görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Bu güzide eğitim yuvasında “Kaliteli eğitim, her öğrencinin hakkıdır” şiarıyla geleceğe umut ve güvenle bakan öğrenciler yetiştirmek en büyük amacımızdır” dedi.

Garanti, eğitim ve öğretimde kalite ve başarıları ile fark yaratan ve bu açılardan dolayı tercih edilen bir ortaokul olma vizyonuyla plan ve programları uygulamakta olduklarını vurguladı.

Törende emekli okul müdürü Tüner Tanpınar’ın sözlerini yazdığı, emekli müzik öğretmeni Cemal Özgürsel’in bestesini yaptığı Demokrasi Ortaokulu Okul Marşını hep birlikte söyleyen 8. Sınıf öğrencilerin aileleri çocuklarını büyük bir sevgi ve gururla izledi.

Müzik öğretmeni Fatoş Özgürsel ve emekli müzik öğretmeni Cemal Özgürsel’in müzik dinletisinin ardından 8. Sınıflara diplomalarının verilmesiyle mezuniyet töreni kep atmayla tamamlandı.