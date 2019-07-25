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DAÜ’nün 9 yıllık borcu silindi

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DAÜ’nün 2010 yılından bugüne Maliye’ye olan borçları tamamen kaldırıldı. Üniversitenin kurulduğu günden 2010 yılına kadar olan borçları da yeniden yapılandırılacak

DAÜ’nün 9 yıllık borcu silindi
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Maliye Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında DAÜ’nün vergi yükümlülüklerinin yapılandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

DAÜ’de gerçekleştirilen törenle protokole Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

Protokol ile birlikte DAÜ’nün 2010 yılından bugüne Maliye’ye olan borçları tamamen kaldırıldı. DAÜ’nün kurulduğu günden 2010 yılına kadar olan borçları da yeniden değerlendirilerek yapılandırılacak.

Protokol imza töreninde ilk konuşmayı yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ için özel bir gün olduğunu belirterek,  DAÜ’nün devlet ve hükümetle ilişkilerini her zaman en üst seviye tuttuğunu kaydetti.

Osam,  DAÜ’nün vergi yükümlülükleriyle ilgili  konuyu hükümetle etkili bir biçimde çözdüklerini ifade ederek,  “Bugün itibarıyla  5 kat hafifleyerek, hızlanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, DAÜ’nün yıllardır tartışılan sorununun çözümüyle ilgili Maliye Bakanlığının açılım yaptığını ifade etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da,  yükseköğretimin ülkede gözünü DAÜ ile açtığını belirterek,  DAÜ’nün yıllardır çözülemeyen  sorununun gelişmesinin önünde engel olmasını doğru  bulmadıklarını belirtti.

Sorunun çözümü konusunda ilk adımın  DAÜ’den geldiğini belirten Amcaoğlu, Maliye Bakanlığının attığı dört adımla sorunun çözüldüğünü ifade etti.

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