Çocukların tatil sonrası okul uyumları için tavsiyeler

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir, çocukların tatil sonrası okul uyumları konusunda tavsiyelerde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, çocukların tatil sonrası okula uyumsağlamalarını kolaylaştıracak ve motivasyonlarının arttırılmasına yardımcı olacak önerilerde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. SaremÖzdemir, çocukların bir hafta öncesinden başlayarak okul dönemindeki yemek ve uyku düzenine alıştırılmaları gerektiğini belirterek, ebeveynlerin çocuklarıyla okul ile ilgili teşvik edici sohbetler yapmalarını tavsiye etti. Ebeveynlerin çocuğu duygusal açıdanokul ve ders dönemine yeniden hazırlamaları gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özdemir, okul çantasını düzenleme alışkanlığı kazandırmanın, alarmı birlikte kurmanın, varsa okul servisi ve güvenliğiyle ilgili bilgi vermenin okula başlangıç aşamasında yapılması gereken en önemli eylemler arasında olduğunu aktardı.

Çocuğun okula adaptasyonu için yardıma ihtiyacı olabileceğine de dikkat çeken Özdemir, çocukların tatil sonrası okula uyumunu sağlayan ve motivasyonunu arttıran en önemli etkenlerden birinin arkadaş ve arkadaş ortamı olduğunu kaydetti.Özdemir,çocuğa arkadaşlığın öneminin anlatılması gerektiğine değinerek, yeni arkadaşlarla tanışmanın keyifli bir deneyim olabileceğinden de bahsedilebileceğini açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, okula uyumda bir başka önemli unsurun “aidiyet” duygusu olduğunu ifade ederek, her birey gibi çocukların da kendilerini değerli ve önemli hissetmek istediklerini belirtti. Okulda çocuğun kendini mutlu hissedebileceği aktiviteler ile çocuklarda aidiyet hissi yaratılabileceğini aktaran Özdemir, çocukların koro, satranç ve folklor gibi topluluklara katılarak da kendilerini kuruma ait hissedebileceklerini açıkladı.

Ödevlerin ise çocuklar için sıkıcı olabileceğine ve okula uyumu zorlaştırabileceğine dikkat çeken Özdemir, bu durumda da ebeveynlerin,ödevlerin yeni bilgiler edinmek anlamına geldiği ve öğrenmenin güzel olduğu düşüncesini çocuğa aşılamaları gerektiğini ifade etti.