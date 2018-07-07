banner107
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
21 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
22 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
75 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
200 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
390 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
83 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
banner82
banner147

Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavının sonuçları açıklandı

banner27

Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavının sonuçları açıklandı
banner137

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılında alınacak öğretmen adaylarının belirleneceği giriş sınavının sonuçları açıklandı. 
401 adayın katılımıyla bugün gerçekleştirilen sınav sonrasında 20’si sınıf öğretmenliği, 16’sı okul öncesi öğretmenliği programları olmak üzere toplam 26 öğrenci mülakat hakkı kazandı.
Sınava mülakat hakkı kazanan adaylar, 10 - 11 Temmuz tarihlerinde Atatürk Öğretmen Akademisi’nde saat 09.00’da mülakata alınacaklar.
AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar tarafından yapılan açıklamada, yazılı sınav sonuçlarının www.aoa.edu.tr adresinde ve Atatürk Öğretmen Akademisi binasında ilan edildiği belirtildi

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.