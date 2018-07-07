Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavının sonuçları açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılında alınacak öğretmen adaylarının belirleneceği giriş sınavının sonuçları açıklandı.

401 adayın katılımıyla bugün gerçekleştirilen sınav sonrasında 20’si sınıf öğretmenliği, 16’sı okul öncesi öğretmenliği programları olmak üzere toplam 26 öğrenci mülakat hakkı kazandı.

Sınava mülakat hakkı kazanan adaylar, 10 - 11 Temmuz tarihlerinde Atatürk Öğretmen Akademisi’nde saat 09.00’da mülakata alınacaklar.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar tarafından yapılan açıklamada, yazılı sınav sonuçlarının www.aoa.edu.tr adresinde ve Atatürk Öğretmen Akademisi binasında ilan edildiği belirtildi