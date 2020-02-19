Altın Küre Englishouse'un

Yıldızların okulu Englishouse, Kuzey Kıbrıs’taki tüm dil eğitimi kurumları arasında ilk sırayı alarak Addvantage Scheme Private Institute Category'de birincilik ödülünü kazandı

Yıldızların okulu olarak gösterilen ve ayrıcalıklı bir İngilizce dil eğitimi hizmeti sunan Englishouse, geçtiğimiz akşam Residency of the British High Commissioner'de düzenlenen törende bir ilke imza attı ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan tüm dil eğitimi kurumları arasında ilk sırayı alarak Addvantage Scheme Private Institute Category'de birincilik ödülünü kazandı.

Söz konusu ödül, adadaki en prestijli İngilizce sınavları olan Cambridge sınavlarına kayıt olup başarı gösteren kuruma veriliyor.

Ödülle ilgili konuşan Englishouse direktörü ve Cambridge Sınavlar hazırlık program lideri Önder Fahrioğlu "Geçtiğimiz aylarda Cambridge tarafından okulumuza verilen Gold Preparation Centre- Altın kategorisindeki sınav hazırlık merkezi ödülünden sonra, İngiliz Elçiliği tarafından böylesine prestijli ve anlamlı bir ödülü almak bizim için çok büyük bir gururdur." dedi.

10 yıldır her gün daha da iyi olmak gayretiyle yüksek kalite ve vizyonla hizmet verdiklerini vurgulayan Fahrioğlu, bir çocuğu sevmekle başlayan hikayelerinde başarıdan başarıya koşmanın temel ilkeleri olduğunu ve kendilerine güvenen yüzlerce veli ve öğrencilerinin desteklerinden dolayı büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Fahrioğlu " Bu ödül, ailelerimizin çocuklarının geleceğe hazırlanmasında en çok bizlere güvenmelerinin göstergesidir." diyerek bu güvenin huzur ve mutluluk verdiğini söyledi.

ENGLİSHOUSE ACADEMY YOLDA

Öte yandan her kesimden büyük talep gören ve bu taleplere yetişmekte güçlük çeken Englishouse, yeni bir yapılanmaya gidiyor.

yedekler listemizde bekleyen yüzlerce öğreniciyi düşünen Englishouse direktörü Önder Fahrioğlu, büyük bir yapılanma ile Ağustos ayında Englishouse Academy'i bünyelerine dahil edeceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrioğlu şöyle dedi:

“1 Ağustos'ta görüşmek üzere! Sürprizimiz var! Ne demiştik... Önce sevgi...Durmayan telefon trafiğimiz ve yedekler listemizde bekleyen yüzlerce öğrencimize ayrıcalıklı ve nitelikli bir eğitim fırsatı sunmak için 1 Ağustos itibariyle yeni dönemimize kocaman bir yapılanma ile Englishouse Academy'i dahil ediyoruz...Çok yakında daha detaylı bilgilerle görüşmek dileğiyle...Bizim için iyi dilekleriniz olsun, gerisini biz halledeceğiz.”

Englishouse, büyük bir yapılanma ile Ağustos ayında Englishouse Academy'i bünyesine dahil edecek