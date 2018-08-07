7 bine yakın öğrenciye Kıbrıs Kültürü Eğitimi

32 ilkokuldan 2 bin 357 öğrenci, Agro turizm işletmesi Nitovikla’da yürütülen Kıbrıs kültürü eğitim çalışmalarında Kıbrıs kültürü eğitimi aldı

Turizm Bakanlığı ile turizm işletmecisi Zekai Altan ve eşi Kader Altan, Kıbrıs Kültürü Eğitimi Protokolü imzaladı.

2015 yılından beridir agro turizm işletmesi Nitovikla’da yürütülen Kıbrıs kültürü ve ekoloji eğitim çalışmalarında 2017-2018 döneminde 268 öğretmenin katılımıyla 32 ilkokuldan 2 bin 357 öğrenci Kıbrıs kültürü eğitimi aldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sağladığı ulaşım desteğiyle yürütülen çalışmalarda toplam 87 okuldan 6 bin 739 öğrenci yararlandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kültürün, ülke turizminde marka değeri oluşturulmasını sağlayan en kıymetli ürün olduğunu söyledi.

Turizm Bakanlığı olarak ülke kültürünün tanıtılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ataoğlu, yürütülen çalışmanın, yurt dışında yürütülen kültür tanıtma faaliyetleriyle örtüşen bir çalışma olduğunu ifade etti.

“Bizler doğru olan her çalışmanın destekleyicisiyiz” diyen Ataoğlu, eğitim çalışmasından alınan sonuçların mutluluk verici olduğunu söyledi.

Özverili ve içten çalışmaları sonucu 7 bin 600 öğrencinin eğitildiğini ve çok ciddi bir öğrenci kitlesi yaratıldığının altını çizen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Projeyi ülkemizin kültürünün tanıtılması ve öğrenilmesi için desteklemeyi bir misyon olarak gördük. Ortaya konan bunca özveriyi desteklemek bizlerin görevidir. Ve bu görevi sürdürme kararlılığındayız. Unutmayalım ki bir ülkenin en önemli turistik ürünü o ülkenin kültürüdür. Ülkeler turistik ürünleriyle var olurlar ve tanınırlar. Ve işte biz de bu ürünlerin tanıtılmasını ve yaşatılarak sürdürülmesi desteklemekteyiz. Bu projeye katkı koyan çok değerli paydaşlarımızı tebrik ve takdir ediyorum.”

Zekai Altan da konuşmasında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kıbrıs kültürünün öğretilmesi ve sürdürülmesi konusunda ortaya koyduğu ulaşım ve eğitim desteğinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Yürütülen Kıbrıs kültürü eğitiminin kültürel bir olgu olmasına rağmen agro ve eko turizmin en önemli ilke ve prensiplerinden olduğunu belirten Altan, Ataoğlu’na projenin sürdürülebilirliği adına ortaya koyduğu katkı için teşekkür etti.