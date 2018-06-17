'Ben Merkel'im' yazan tasmayla dolaşan köpek, uluslararası ajans Reuters tarafından fotoğraflandı



Yunanistan'da bir köpeğe Merkel ismi verildi. Köpeğin tasmasında "Ben Merkel'im" ismi dikkat çekti. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraf Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki Stavri köyünde çekildi.

2008 yılında patlak veren ekonomik kriz sonrası Avrupa Birliği'nden mali yardım isteyen Yunanistan'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in popülaritesi oldukça düşük.

Atina'ya milyarlaca Euro'luk kredi yardımında bulunan Avrupa Birliği'nin, karşılığında talep ettiği köklü reform ve tasarruf önlemlerinin en sert savunucularından biri de Angela Merkel.

Merkel'in Yunanistan politikası Yunanlar tarafından zaman zaman protesto edilmişti.