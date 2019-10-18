Uyuşturucu karteli Meksika'yı savaş alanına çevirdi

El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronunun oğlu polis tarafından yakalanınca kartel üyeleri sokakları ateşe verdi. Meksika polisi, can kayıpları yaşanmaması için geri adım atmak durumunda kaldı ve Lopez’i serbest bıraktı

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da polis dün, ABD’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ‘El Chapo’nun oğullarından biri olan Ovidio Guzman Lopez’in kaldığı eve baskın düzenledi. Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından yapılan bu operasyonda Lopez yakalandı.

Ancak baskın ordu tipi ağır silahlar taşıyan kartel üyelerinin ortaya çıkmasıyla bir anda tersine döndü. Kartel mensupları yola barikatlar kurdu, araçları ateşe verdi ve güvenlik güçlerine ateş açmaya başladı. Çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçleri, can kaybı yaşanmaması adına çareyi geri çekilmekte buldu ve Lopez’i de bıraktı.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, “Bölgede daha fazla şiddettan kaçınmak, personel ve sivil kayıpların önüne geçmek için Guzman olmadan geri çekilme kararı alındı” açıklamasında bulundu.

Meksika’da iki kez hapisten kaçan 'El Chapo' ABD’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo’nun ikinci evliliğinden dünyaya gelen dört oğlundan biri olarak bilinen 28 yaşındaki Lopez de ABD’de uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor.

El Chapo'nun en az altı çocuğu daha olduğu tahmin ediliyor.