Türkiye'ye ABD'den yaptırım tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Pence tahliyesinin ardından Rahip Brunson'la görüştüğünü açıkladı. Pence, Brunson'u ABD'ye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Pence, Brunson'un serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Uluslararası haber ajansı AP, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in katıldığı bir konferansta, ev hapsinde olan rahip Branson'ın serbest bırakılmaması halinde, Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylediğini ileri sürdü.

PENCE'İN TWITTER'DAKİ AÇIKLAMASI



ABD Başkan Yardımcısı konuyla ilgili Twitter'dan da açıklamalar yaptı. Pence açıklamasında, "Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD’ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim" ifadelerini kullandı.



Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.