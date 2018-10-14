"Türkiye ile harika ilişkilere sahip olabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Andrew Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Brunson'ın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Brunson'ın serbest bırakılmasını ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:



“Bugün düne göre Türkiye ile ilgili çok farklı hissediyoruz. Bence Türkiye ile çok daha yakın olmak için bir fırsat yakaladık. Türkiye ile çok daha iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz. Türk halkını tanıyoruz. Rahibin de dediği gibi onlar olağanüstü insanlar. Türk halkı olağanüstü. Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu ilişkimiz için çok büyük bir adım. Son birkaç aydır olanlar nedeniyle ilişkilerimiz zordaydı. Bu konuda kimseyi suçlamak istemiyorum”



Trump, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile anlaşma yapmadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, , Brunson'ın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rahip Andrew Brunson ise, Türkiye'yi sevdiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi seviyoruz. Orada 25 yıl yaşadık. Türk halkını seviyoruz“ dedi.



Brunson diz üstüne çökerek Başkan Donald Trump için bir süre dua etti. Rahip, ABD Başkanı’nın doğaüstü bilgeliğe sahip olmasını diledi.

Rahip Andrew Brunson, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Türkiye'ye olan sevgisini vurguladı.

OLAY

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, dün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından serbest bırakılan Brunson, ABD'ye gitmişti.