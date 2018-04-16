Türk Konsolosluğuna saldırı hazırlığı önlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk bkonsolosluğuna saldırı hazırlığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Hollanda polisi Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada Fas asıllı dört Hollanda vatandaşının konsolosluğa saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Polis üç kişinin Hollanda'da gözaltına alındığını açıkladı. Belçika'da bulunan dördüncü kişi de gözaltına alındı, Hollanda zanlının iadesi için girişimde bulunduğunu duyurdu. Hollanda'daki üç zanlı bu hafta hakim karşısına çıkarılacak.

Saldırı planıyla ilgili kanıtlar 2017'de tutuklanan başka bir kişinin ses kayıtlarında ortaya çıktı.