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Trump - Kim zirvesi uzlaşıyla tamamlandı

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Kuzey Kore lideri Kim başarılı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek "Dünya, çok önemli bir değişim görecek. Trump ile geçmişi arkamızda bırakmaya karar verdik." ifadelerini kullandı

Trump - Kim zirvesi uzlaşıyla tamamlandı
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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvelerinin sonunda "kapsamlı" bir belgeye imza attı.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenlenen tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.
Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği  açıklanmayan bir belge imzaladı. 
Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi "oldukça kapsamlı" olarak niteledi. 
Kuzey Kore lideri Kim ile yeniden görüşeceğini kaydeden Trump, "Kim Jong-un ile özel bir ilişki geliştirdik. Burada onunla olmak onur verici. Kore Yarımadasının nükleerden arınma süreci çok hızlı bir biçimde başlayacak." ifadelerini kullandı.
Çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, gazetecilerin "Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet edecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle edeceğim." yanıtını  verdi.
Kuzey Kore liderini "çok başarılı bir müzakereci" olarak niteleyen Trump, "Onun çok yetenekli biri olduğunu ve ülkesini çok sevdiğini öğrendim." değerlendirmesini yaptı.
Kuzey Kore lideri Kim de başarılı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek "Dünya, çok önemli bir değişim görecek. Trump ile geçmişi arkamızda bırakmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı. 
İki liderin de öğleden sonra Singapur'dan ayrılarak ülkelerine doğru yola çıkmaları bekleniyor.
Kim ile 38 dakika baş başa görüşen Trump, görüşmeyle ilgili olarak "Zirve çok çok iyi gidiyor. (İki ülke arasındaki) ilişki harika." değerlendirmesinde bulunmuştu.  Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılmış ve daha sonra taraflar, çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. 

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