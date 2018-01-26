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Trump'a Van Gogh yerine altın klozet teklifi

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New York'taki Guggenheim Müzesi'nin şef kuratörü Nancy Spector, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da eşi Melania ile birlikte yaşadığı rezidans bölümü için bir Van Gogh tablosu istediğini açıkladı. Spector, Trump'ın isteğinin reddedildiğini, kendisine tablo yerine altın klozet teklif edildiğini söyledi.

Trump'a Van Gogh yerine altın klozet teklifi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania ile birlikte yaşadığı Beyaz Saray'daki rezidans için yetkililerin dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi'ne talepte bulunduğu açıklandı.

donald trump, nancy spector

Washington Post'a konuşan Guggenheim Müzesi şef kuratörü Nancy Spector, Beyaz Saray yetkililerinin geçtiğimiz Eylül ayında talepte bulunduğunu anlattı.

van gogh, karlı manzara, landscape with snow

Spector, Beyaz Saray yetkililerinin Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 1888 yılında imzasını attığı "Karlı manzara" tablosunu kiralamak için kendilerine talepte bulunduğunu söyledi.

altın klozet, guggenheim müzesi

Bu talebin reddedildiğini belirten kuratör, Trump için Van Gogh tablosu yerine Guggenheim Müzesi'nde sergilenen, 18 ayar altından yapılan başka bir sanat eserinin, altın klozetin önerildiğini açıkladı.

altın klozet, guggenheim müzesi

Trump'ı eleştiren Spector, altın klozeti Beyaz Saray'a uzun süreli kiralayabileceklerini, kurulum ve kullanım kılavuzlarını da yanında gönderebileceklerini sözlerine ekledi.

altın klozet, guggenheim müzesi

"Amerika" ismi verilen klozet, New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergileniyordu.

 

guggenheim müzesi, altın klozet

Müzenin ziyaretçileri, 5. katta bulunan tuvaleti yaklaşık 1 yıl boyunca kullandı. Eser, ABD halkında son yıllarda artan israf ve yozlaşmayı simgeliyordu.

altın klozet

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