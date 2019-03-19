Tropik fırtına Mozambik'i vurdu

Tropik fırtana Afrika kıtasına büyük bir yıkım getirdi. Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yüzlerce kişi öldü.

Özellikle kıtanın en yoksul ülkelerinden Mozambik'te hasar büyük. Mozambik Devlet Başkanı, ölü sayısının bini aşabileceği uyarısı yaptı.

Yüzlerçe kişi öldü, bir o kadarı kayıp. binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.

Idai Tropik Fırtanısı Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de büyük bir yıkıma yol açtı.

Nehirler taştı, yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı.

Özellikle 500 bin kişinin yaşadığı Mozambik'in Beira kentinde hasar büyük.

Saate 177 kilometre hızla esen rüzgar ve sel kentin yüzde 90'nında yıkıma yol açtı. Binlerce ev yerle bir oldu. Yıkılan yerler arasında okullar da var.

Ağaçların tepesinde ve evlerin çatılarında hala kurtarılmaya bekleyenler olduğu belirtiliyor.

yardım örgütleri, mahsur kalanların yerlerini belirleyebilmek için Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan uydu fotoğrafları talep etti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ölü sayısının bini aşabileceği uyarısı yaptı.

Uluslararası Kızıl Ay ve Kızılhaç örgütleri oluşan hasarı korkunç olarak niteledi.

Fırtanın etkili olduğu bölgelere helikopterlerle yardım dağıtılmaya çalışılıyor.

Hayatta kalanlardan biri, "28 kilometre yürüdüm. Sağlam kalan tek bir köprü yoktu. Tüm köprüleri su götürmüş" açıklamasını yaptı.

Bir diğeri ise, "Evim tamamen yerle bir oldu. Tavuklarımı tuvalete saklamıştım. Telef oldular"dedi.

Malavi ve Zimbabve'de de benzer bir manzara var. Zimbabve'de fırtanının vurduğu yerler felaket bölgesi ilan edildi.

İdai'nin son 20 yıldır bölgeyi vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, Mozambik'in kuzeyi ve Malavi'nin güneyinde yağışların önümüzdeki günlerde süreceği uyarısı yaptı.