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Tren istasyonunda yangın

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı. İlk bilgilere göre yangında 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Ölü sayısının artması bekleniyor.

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Tren istasyonunda yangın
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Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı. Kentin en büyük istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. 

Mısır devlet televizyonu 12 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. 

Yetkililer yangın nedeniyle 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artması bekleniyor.

Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada ölü ve yaralı konusunda her hangi bilgi vermedi.

Basına yansıyan bilgilere göre yakıt tankında meydana gelen bir patlama sonrası yangın başladı. 

Al Ahram gazetesi ise tren kazası nedeniyle yakıt tankının patladığını ve yangına neden olduğunu belirtti. 

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde istasyonun etrafını yoğun bir siyah duman kaplamış durumda. 

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