Toplantıya tavandan piton düştü

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın Nanning kenti şubesinde mesai öncesi yapılan toplantıya, tavandan düşen burma pitonu damga vurdu.

12 Ekim günü sabah 08:00 saatlerinde bankanın VIP odalarından birinde toplanan personel, tavandan düşen burma pitonunu görünce büyük panik yaşadı ve toplantı salonunu koşarak terk etti.

Piton yılanı bir süre sonra odadaki bir koltuğun altına gizlendi.

Olay yerine çağrılan vahşi hayatı koruma yetkilileri, pitonu saklandığı yerden çıkarmayı başardı.

Pitonun bir süre sonra doğaya tekrar salınması bekleniyor.

Vahşi hayatı koruma yetkilileri, geçtiğimiz yıl yine aynı bankada benzer bir olay meydana geldiğini açıkladı.

Zehirli bir yılan türü olmayan burma pitonu, insanlara zararı olmayan bir tür olarak bilinse de zaman zaman insanların boğarak öldürülmesi vakalarına rastlanıyor.