Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı

Time Dergisi 2019'un en etkisi listesini açıkladı. İşte liderlerden oyunculara ikonlardan öncülere Yılın en etkili 100 ismi
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OYUNCULAR
DWAYNE JOHNSON
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BTS
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MAHERSHALA ALI
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OZUNA
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CLARE WAIGHT KELLER
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REGINA KING
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BRIE LARSON
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GLENN CLOSE
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DREAM HAMPTON
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KHALID
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JOANNA AND CHIP GAINES
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RAMI MALEK
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RICHARD MADDEN
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EMILIA CLARKE
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ARIANA GRANDE
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LUCHITA HURTADO
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YALITZA APARICIO
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İKONLAR
TAYLOR SWIFT
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DAVID HOCKNEY
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PIERPAOLO PICCIOLI
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GRAINNE GRIFFIN, AILBHE SMYTH AND ORLA O'CONNOR
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MICHELLE OBAMA
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DESMOND MEADE
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MARIA RESSA
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LOUJAIN AL-HATHLOUL
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SPIKE LEE
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LADY GAGA
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CASTER SEMENYA
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CHRISTINE BLASEY FORD
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RADHYA ALMUTAWAKEL
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MIRIAN G.
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ÖNCÜLER
SANDRA OH
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MASSIMO BOTTURA
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ARUNDHATI KATJU AND MENAKA GURUSWAMY
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LYNN NOTTAGE
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HE JIANKUI
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INDYA MOORE
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HASAN MINHAJ
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NAOMI OSAKA
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TARA WESTOVER
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AILEEN LEE
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MARLON JAMES
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SAMIN NOSRAT
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LEAH GREENBERG AND EZRA LEVIN
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ADAM BOWEN AND JAMES MONSEES
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JAY O'NEAL AND EMILY COMER
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CHRISSY TEIGEN
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NINJA
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FRED SWANIKER
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BARBARA RAE-VENTER
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SHEP DOELEMAN
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Titanlar
MOHAMED SALAH
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MARK ZUCKERBERG
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PAT MCGRATH
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MUKESH AMBANI
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LEBRON JAMES
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TIGER WOODS
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ALEX MORGAN
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REN ZHENGFEI
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JENNIFER HYMAN
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JEANNE GANG
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VERA JOUROVA
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MARILLYN HEWSON
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GAYLE KING
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BOB IGER
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RYAN MURPHY
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JEROME POWELL
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NANCY PELOSI
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ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ
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MITCH MCCONNELL
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ZHANG YIMING
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XI JINPING
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CYRIL RAMAPHOSA
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JAIR BOLSONARO
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DONALD TRUMP
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JACINDA ARDERN
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BRETT KAVANAUGH
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HOESUNG LEE
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LEANA WEN
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ROBERT MUELLER
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ZHANG KEJIAN
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GRETA THUNBERG
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JUAN GUAIDÓ
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JANE GOODALL
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WILLIAM BARR
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IMRAN KHAN
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MAHATHIR MOHAMAD
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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ABIY AHMED
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BENJAMIN NETANYAHU
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POPE FRANCIS
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CROWN PRINCE MOHAMED BIN ZAYED
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MATTEO SALVINI