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Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
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Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
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Kupa, Levent Spor'un
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Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
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Ağaca saldıranlar aranıyor
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Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı

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Time Dergisi Yılın en etkili 100 ismini açıkladı
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Time Dergisi 2019'un en etkisi listesini açıkladı. İşte liderlerden oyunculara ikonlardan öncülere Yılın en etkili 100 ismi

  • OYUNCULAR

    OYUNCULAR

    DWAYNE JOHNSON

  • BTS

  • MAHERSHALA ALI

  • OZUNA

  • CLARE WAIGHT KELLER

  • REGINA KING

  • BRIE LARSON

  • GLENN CLOSE

  • DREAM HAMPTON

  • KHALID

  • JOANNA AND CHIP GAINES

  • RAMI MALEK

  • RICHARD MADDEN

  • EMILIA CLARKE

  • ARIANA GRANDE

  • LUCHITA HURTADO

  • YALITZA APARICIO

  • İKONLAR

    İKONLAR

    TAYLOR SWIFT

  • DAVID HOCKNEY

  • PIERPAOLO PICCIOLI

  • GRAINNE GRIFFIN, AILBHE SMYTH AND ORLA O'CONNOR

  • MICHELLE OBAMA

  • DESMOND MEADE

  • MARIA RESSA

  • LOUJAIN AL-HATHLOUL

  • SPIKE LEE

  • LADY GAGA

  • CASTER SEMENYA

  • CHRISTINE BLASEY FORD

  • RADHYA ALMUTAWAKEL

  • MIRIAN G.

  • ÖNCÜLER

    ÖNCÜLER

    SANDRA OH

  • MASSIMO BOTTURA

  • ARUNDHATI KATJU AND MENAKA GURUSWAMY

  • LYNN NOTTAGE

  • HE JIANKUI

  • INDYA MOORE

  • HASAN MINHAJ

  • NAOMI OSAKA

  • TARA WESTOVER

  • AILEEN LEE

  • MARLON JAMES

  • SAMIN NOSRAT

  • LEAH GREENBERG AND EZRA LEVIN

  • ADAM BOWEN AND JAMES MONSEES

  • JAY O'NEAL AND EMILY COMER

  • CHRISSY TEIGEN

  • NINJA

  • FRED SWANIKER

  • BARBARA RAE-VENTER

  • SHEP DOELEMAN

  • Titanlar

    Titanlar

    MOHAMED SALAH

  • MARK ZUCKERBERG

  • PAT MCGRATH

  • MUKESH AMBANI

  • LEBRON JAMES

  • TIGER WOODS

  • ALEX MORGAN

  • REN ZHENGFEI

  • JENNIFER HYMAN

  • JEANNE GANG

  • VERA JOUROVA

  • MARILLYN HEWSON

  • GAYLE KING

  • BOB IGER

  • RYAN MURPHY

  • JEROME POWELL

  • NANCY PELOSI

  • ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ

  • MITCH MCCONNELL

  • ZHANG YIMING

  • XI JINPING

  • CYRIL RAMAPHOSA

  • JAIR BOLSONARO

  • DONALD TRUMP

  • JACINDA ARDERN

  • BRETT KAVANAUGH

  • HOESUNG LEE

  • LEANA WEN

  • ROBERT MUELLER

  • ZHANG KEJIAN

  • GRETA THUNBERG

  • JUAN GUAIDÓ

  • JANE GOODALL

  • WILLIAM BARR

  • IMRAN KHAN

  • MAHATHIR MOHAMAD

  • ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

  • ABIY AHMED

  • BENJAMIN NETANYAHU

  • POPE FRANCIS

  • CROWN PRINCE MOHAMED BIN ZAYED

  • MATTEO SALVINI

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