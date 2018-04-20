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Suskun yanardağ 250 yıl sonra patladı

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Japonya'da 1768'den bu yana sessiz olan Iwo Dağı, ilk kez kül ve duman püskürtmeye başladı. Uluslararası ajanslar, dağdan gökyüzüne yükselen beyaz dumanın fotoğrafını geçiyor

Suskun yanardağ 250 yıl sonra patladı
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Japonya'daki volkanik Iwo Dağı, 250 yıl sonra faaliyete geçti.

Yanardağ, 1768 yılından bu yana ilk kez kül ve duman püskürttü. Dağ çevresine yetkililer dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Uluslararası haber ajansları, yüksekliği 300 metreyi bulan küller ve gökyüzüne yükselen beyaz dumanın fotoğraflarını servis etti.

Yetkililer, çevrede yaşayanları lav akıntısı ve büyük kaya parçalarına karşı uyarıyor.

Yaklaşık bin 300 metre yüksekliğindeki Iwo, Kirishima yanardağ grubunda yer alıyor.

Aynı yanardağ grubundaki Shinmoe'de yedi yıl aranın ardından ilk kez geçen ay iki güçlü patlama meydana gelmişti.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.

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