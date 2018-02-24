Somali'de çifte saldırı: 18 ölü

Somali'de biri başbakanlık sarayı yakınlarında olan iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. 18 kişinin öldüğü saldırıları El Kaide bağlantılı Eş Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda, ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti.



İlk patlama, Mogadişu'daki başbakanlık sarayı yakınındaki kontrol noktasında gerçekleşti. Saldırganlar, kontrol noktasındaki güvenlik görevlisini vurduktan sonra bombayı infilak ettirdi. İkinci patlama ise saraya uzak mesafede bulunan bir otelin otoparkında gerçekleşti.



Park halinde bulunan bomba yüklü araç, infilak etti. Saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Saldırıları, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab üstlendi.