banner107
4 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
17 0
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
10 0
23 0
161 0
15 0
23 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
225 0
banner82
banner147

Somali'de çifte saldırı: 18 ölü

banner27

Somali'de biri başbakanlık sarayı yakınlarında olan iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. 18 kişinin öldüğü saldırıları El Kaide bağlantılı Eş Şebab üstlendi.

Somali'de çifte saldırı: 18 ölü
banner137

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda, ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti. 
 
İlk patlama, Mogadişu'daki başbakanlık sarayı yakınındaki kontrol noktasında gerçekleşti.

Saldırganlar, kontrol noktasındaki güvenlik görevlisini vurduktan sonra bombayı infilak ettirdi.

İkinci patlama ise saraya uzak mesafede bulunan bir otelin otoparkında gerçekleşti. 

Park halinde bulunan bomba yüklü araç, infilak etti. Saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Saldırıları, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab üstlendi.

somali bomba patlama281017.JPG

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.