 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
6 0
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
27 0
 
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
183 0
34 0
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
19 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
59 0
28 0
banner82

Sirkte dehşet

banner27

İtalya'nın güneyindeki bir sirkte, dört kaplan prova sırasında 61 yaşındaki terbiyecilerini öldürdü.

banner315
Sirkte dehşet
banner267

 Bari yakınlarındaki Triggiano’da yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber’in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplanın da Weber’e saldırmaya başladığı kaydedildi.

İtalyan medyasındaki haberlere göre saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber’in bedeniyle oynadı. Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Orfei Sirki’nde çalışan Weber’in, İtalya’nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi.

Kaplanların sirkten alınıp bir safari parkına götürüldüğü kaydedildi. Polis de olayla ilgili soruşturma açtı.

Orfei Sirki, Triggiano’daki gösterilerine 15 Haziran’da başlamıştı ve programlarının 14 Temmuz’a dek sürmesi planlanıyordu. Ancak bu olayın ardından turnenin kısa kesilip kesilmeyeceği bilinmiyor.

20’si Avrupa’da olmak üzere yaklaşık 40 ülke, vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasakladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.