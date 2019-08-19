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Rusya’da kan donduran çocuk

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Rusya'da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.

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Rusya’da kan donduran çocuk
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Cinayet, komşuların eve kimsenin girip çıkmadığını fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. 16 yaşındaki Timur K., 66 yaşındaki büyükbabasını, 69 yaşındaki büyükannesini, 49 yaşındaki annesi Marina’yı ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini balta ile feci şekilde öldürdükten sonra intihar etti.

Timur´un telefonunda yapılan incelemelerde, büyükanne, büyükbabasından ve kardeşlerinden bıktığını, annesi ile ilgili de problemleri olduğuna dair notlar bulundu.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ulyanovsk Bölge Savcısı Asistanı Vasily Zima, “Timur, okulda iyi bir öğrenciydi. Özellikle sportif alanlarda başarılıydı” ifadelerini kullanırken, işlenen cinayetin arkasında, Timur’un psikolojik problemleri olabileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair geniş çaplı inceleme başlattı.

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