Rusya, S-400'leri Temmuz'da Türkiye'ye teslim edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuriy Uşakov S-400 hava savunma sistemlerinin temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Söz konusu açıklama ABD'nin Arizona'daki Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçağı eğitimini durdurduğu ve Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçtiği güne denk geldi.

Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının temmuzda planlandığını, Moskova ile Ankara arasındaki tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi.

Uşakov, "Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok" ifadesini kullandı.