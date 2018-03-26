Rusya'da AVM yangın faciasında korkunç rakam

Rusya’nın Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya isimli alışveriş merkezinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, AVM yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e yükseldiğini söyledi.

Yangın, dört katlı AVM'nin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı

Yangın sırasında iki sinema salonu çöktü.

ÖLENLERİN 41'İ ÇOCUK Yangının gerçek boyutu daha sonra ortaya çıktı. Faciada ilk belirlemelere göre 64 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 41'nin çocuk olduğu belirtildi. 10 çocuk ise hala kayıp. Yangında 44 kişi yaralandı. 10 kişi hala hastanede tutuluyor.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun sinema ve çocuk oyun bölümünde oldukları bildirildi.

AVM'deki yangını söndürmek için 660 itfaiye ve kurtarma ekibi görev yaptı. Yangın 17 saatlik bir çalışma sonrası söndürüldü.

8 Öte yandan, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.