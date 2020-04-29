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Rus uzmandan koronavirüs için önemli uyarı

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Rus uzmandan koronavirüs için önemli uyarı

Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı Sergey Avdeyev, koronavirüsle iligili yaptığı değerlendirmede “En önemli belirti yüksek ateş veya öksürük değil, nefes darlığı” dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı Avdeyev, nefes darlığının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağır seyredeceğinin belirtisi olabileceğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda ’60 Minut’ programına konuk olan göğüs hastalıkları uzmanı Sergey Avdeyev, “Hislerinizi gözlemlemeniz gerekiyor. En önemli belirti yüksek ateş veya öksürük değil, nefes darlığı” dedi.

Avdeyev, nefes sıkıntısı başlayınca derhal doktorlara başvurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya’da son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 93 bini geçerken 867 hasta öldü, yaklaşık 8 500 hasta da iyileşti.

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