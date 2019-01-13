Rus şehrinde her yer buz tuttu

Rusya’da üniversiteler şehri olarak bilinen dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin eğitim gördüğü Saratov şehrinde aşırı soğuk nedeniyle binalar dahi buz tuttu

Rusya’nın Saratov şehrinde kış çok ağır şekilde yaşanıyor. Volga nehri kenarında birçok üniversitenin bulunduğu şehirde kar yağışı nedeniyle her yer buz tuttu.

Birçok noktada ulaşımda sorunlar yaşanırken, Saratov halkı çektiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlayarak şehrin son halini gözler önüne serdi.

Rusya’da popüler olan fotoğraflar paylaşım rekorları kırarken, Saratov halkı fotoğrafları şehir yönetiminin kar temizliği yapmadığı gerekçesiyle paylaşıyor.

Çekilen fotoğraflarda şehir merkezinde bulunan Lenin heykelleri, apartmanlar, ağaçlar ve arabaların kar ve buz kütleleriyle kapandığı görülüyor.

Şehirde yollar kapalı olduğu için çöpler toplanamayınca çöp dağları oluştu. Halkın sokağa dahi çıkamadığı şehirde bölge valiliği elektrik kesintilerinin ve yol kapanmalarının önüne geçmeye çalışıldığını açıkladı.

Şehirde yollar kapalı olduğu için çöpler toplanamayınca çöp dağları oluştu. Halkın sokağa dahi çıkamadığı şehirde bölge valiliği elektrik kesintilerinin ve yol kapanmalarının önüne geçmeye çalışıldığını açıkladı.