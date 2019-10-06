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Roma'da artık İspanyol Merdivenleri'ne oturmak yasak

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Roma'da artık İspanyol Merdivenleri'ne oturmak yasak
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İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyarete gelen turistler için olmazsa olmazlar arasında, biraz da Roma Tatili filmindeki Audrey Hepburn'den esinle, İspanyol Merdivenleri'nde oturup dinlenmek, elinde dondurma ya da bir dilim pizzayla aşağıdaki meydanı, geleni geçeni izlemek de yer alıyordu.

Turistlerin elinden önce dondurmalarını ve pizzalarını alan Roma Belediyesi şimdi de merdivenlere oturmayı tamamen yasakladı. Yasağı delenleri 160 ile 400 euro arası para cezası bekliyor.

Roma'nın sembolik yapılarından olan merdivenlere oturup soluklanmaya niyetlenenler artık polislerin "Bayım/Bayan, ayağa kalkın" uyarısıyla karşılaşıyor.

Uyarıya kulak asmayanlar 160 euro; bir de üstüne bir şeyler yiyip içen, merdivenleri kirleten ya da uygunsuz davranışta bulunanlar ise 400 euro'ya kadar ceza alma riskine giriyor.

Roma Belediyesi'nin kararıyla artık 136 basamaklı merdivenler yalnızca inip çıkmak ya da ayakta durup fotoğraf çekmek amacıyla kullanılabilecek.

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