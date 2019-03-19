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Petrolün varili 67,54 dolar

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,54 dolardan işlem görüyor.

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Petrolün varili 67,54 dolar
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Dün 67,07 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,68 dolara kadar  çıkan Brent petrolün varilfiyatı, bu sabah 67,45 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,13'lük artışla 67,54 dolardan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,07 dolardan alıcı  buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın üretimi azaltması ile  ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, petrol fiyatlarındaki  yükselişi destekliyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Mart haftasında bir  önceki haftaya göre 1 adet azalarak 833'e geriledi. Kule sayısındaki azalış da  fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Öte yandan, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi, nisanda ABD'nin kaya  petrolü üretiminin günlük 85 bin varil artarak 8,59 milyon varile ulaşacağının  öngörüldüğünü açıkladı. Bu miktarın kaya petrolü üretiminde yeni bir rekor  olacağı belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 67,61 ila 67,71 dolar aralığının direnç,  67,41 ila 67,51 dolararalığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.

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