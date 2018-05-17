Patlayan elektronik sigara öldürdü

ABD'de patlayan patlayan elektronik sigara bir adamın ölmesine neden oldu. Patlama esnasında cihazdan ayrılan bir parça 38 yaşındaki kurbanın kafasına saplandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik sigara kaynaklı bir ölüm gerçekleştir. Mayıs ayının ilk haftasında meydana gelen olayda 38 yaşındaki Tallmadge Wakeman D'Elia hayatını kaybetti.

Otopsi raporunda ise ölümün elektronik sigaranın patlaması sonucu oluştuğu kaydedildi. Rapordaki bulgulara göre patlayan cihazdan kopan bir parça 38 yaşındaki adamın kafasına saplandı. Kurşun benzeri bir hasar oluşturan patlama D'Elia'nın ölümüne neden oldu.



D'Elia'nın yaşadığı evde yangın çıkması da inceleniyor. Yangının patlama sonrası başladığı tahmin ediliyor. Sağlık ekipleri Tallmadge Wakeman D'Elia'yı yangınların arasından çıkarmıştı. Olay, ABD'de elektronik sigara kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.



ELEKTRONİK SİGARALARDA KALİTENİN ÖNEMİ



Elektronik sigaralar Türkiye'de yasak. ABD'nin Federal Acil Durum Yönetim Kurulu'nun 2017'de yayınladığı elektronik sigara raporu tüketicilere uyarıyordu. Kalitesiz ve güvenlik testlerinden geçmeyen elektronik sigaralarda patlamaların yaşandığı belirtiliyordu.

Raporda güvenlik testlerinden geçen elektronik sigaralarda patlamayı önleyici cihazların bulunduğu belirtiliyor. ABD basını D'Elia'nın kullandığı Smok-E Mountain Mech Works marka elektronik sigaranın da güvenlik testlerinden geçmediğini yazdı.