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Paris'te üniversiteye şafak operasyonu

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Fransa'da eğitim reformunu protesto amacıyla bir grup öğrenci tarafından 26 Mart'tan beri blokaj uygulanan Paris 1 Üniversitesi'ne bağlı Tolbiac Kampüsü düzenlenen bir operasyonla boşaltıldı.

Paris'te üniversiteye şafak operasyonu
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Paris Emniyet Müdürlüğü, operasyonun şafak vakti başlatıldığını ve sorunsuz bir şekilde sona erdiğini açıkladı.

Yerel saatle 05.00'ten itibaren 22 katlı binanın etrafını saran 100'den fazla polisin, kısa süre sonra binaya girdiği, öğrencilerin taş, cam şişe ve yanıcı maddelerle yanıt vermesi üzerine yaşanan kısa süreli arbededen sonra üst katlara ulaşabildiği aktarıldı. 

France Info televizyona konuşan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, tahliye operasyonunun büyük bir gizlilik ve dikkatle yürütüldüğünü ve herhangi bir aksilik yaşanmadan sona erdiğini kaydetti. Delpeuch, operasyonda bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Twitter mesajında, "Çarşamba günü Ulusal Meclis'te ilan ettiğim gibi, Paris Üniversitesi'nin rektörünün talebiyle, güvenlik güçleri, Tolbiac Kampüsü'nde işgale son verdi." ifadelerini kullandı. Collomb, hukuk devleti kurallarının her yerde uygulanacağını kaydetti.

Hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği eğitim ve üniversiteye giriş reformunu protesto etmek için bir süredir çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri düzenleyen öğrenciler ise operasyonu kabul edilemez bulduklarını belirterek, reforma karşı mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

1973 yılında açılan Tolbiac Kampüsünde 12 bin öğrenci eğitim görüyor.

Fransız polisi, 12 Nisan'da da Paris'te bulunan bir başka üniversite Sorbonne'a gece baskını düzenleyerek işgalci öğrencileri tahliye etmişti.

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