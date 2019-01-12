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Paris'te Patlama

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Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrası bazı binaların ciddi oranda hasar gördüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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Paris'te Patlama
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 Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Fransa polisi, başkent Paris'in merkezinde patlama olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

GAZ KAÇAĞINDAN KAYNAKLANDIĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Dokuzuncu bölgede meydana gelen patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Paris polisi patlamanın gaz kaçağından kaynaklanma ihtimalini değerlendiriyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

 

Alevlerin yakındaki sokaklara da sıçradığı patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

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