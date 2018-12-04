Paris'te isyan büyüyor

Paris'te hayat pahalılığı, akaryakıt zammı gibi gerekçelerle günlerdir süren eylemlere dün sağlık çalışanları da katıldı. Çalışanlar, ambulanslarla eyleme gelip sirenleri çalarak parlamento binasının önünde ateş yaktı

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı, akaryakıt zammı gibi gerekçelerle günlerdir eylem yapılıyor.

Sarı Yelekliler'in gerçekleştirdiği eylemlere dün sabah saatlerinden itibaren sağlık çalışanları da katıldı. Parlamento binasının önünde ateş yakıp, ambulans sirenlerini çalan sağlık çalışanları, eylemlerine devam etti.

Üç haftadır süren protestolar Cumhurbaşkanı Macron ve hükümete karşı isyana dönüştü.

Paris'te hafta sonu yaşanan gösterilerde otomobiller ateşe verildi. Lüks mağazalar yağmalandı. Kentin işlek caddelerinde bulunan gözlükçünün içindeki bütün ürünler çalındı. Evlerin, kafelerin camları kırıldı. Olaylar sırasında, kentin simgelerinden "Zafer Takı"na da zarar verildi. Anıtın üzerine "Macron istifa" ve "Sarı Yelekliler zafer kazanacak" sloganları yazıldı. Olaylar sırasında Arjantin'de G-20 Zirvesi'nde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesine döner dönmez güvenlik kabinesini toplandı. "Sarı Yelekliler"le görüşmesi için Başbakan Edouard Philippe'e yetki verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre, hafta sonu yaşanan protestolara 132 bin kişi katıldı. Protesto eylemlerinde 263 kişi yaralandı. 630 kişi de gözaltına alındı.