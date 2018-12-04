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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Paris'te isyan büyüyor

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Paris'te hayat pahalılığı, akaryakıt zammı gibi gerekçelerle günlerdir süren eylemlere dün sağlık çalışanları da katıldı. Çalışanlar, ambulanslarla eyleme gelip sirenleri çalarak parlamento binasının önünde ateş yaktı

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Paris'te isyan büyüyor
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Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı, akaryakıt zammı gibi gerekçelerle günlerdir eylem yapılıyor. 

Sarı Yelekliler'in gerçekleştirdiği eylemlere dün sabah saatlerinden itibaren sağlık çalışanları da katıldı. Parlamento binasının önünde ateş yakıp, ambulans sirenlerini çalan sağlık çalışanları, eylemlerine devam etti.

Üç haftadır süren protestolar Cumhurbaşkanı Macron ve hükümete karşı isyana dönüştü.

Paris'te hafta sonu yaşanan gösterilerde otomobiller ateşe verildi. Lüks mağazalar yağmalandı. Kentin işlek caddelerinde bulunan gözlükçünün içindeki bütün ürünler çalındı. Evlerin, kafelerin camları kırıldı. Olaylar sırasında, kentin simgelerinden "Zafer Takı"na da zarar verildi. Anıtın üzerine "Macron istifa" ve "Sarı Yelekliler zafer kazanacak" sloganları yazıldı. Olaylar sırasında Arjantin'de G-20 Zirvesi'nde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesine döner dönmez güvenlik kabinesini toplandı. "Sarı Yelekliler"le görüşmesi için Başbakan Edouard Philippe'e yetki verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre, hafta sonu yaşanan protestolara 132 bin kişi katıldı. Protesto eylemlerinde 263 kişi yaralandı. 630 kişi de gözaltına alındı.

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