banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
38 0
19 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
162 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
416 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
92 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
366 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
32 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

Otoyolda Facebook canlı yayın faciası

banner27

Direksiyon başında Facebook canlı yayını kazaya yol açtı: 9 ölü

Otoyolda Facebook canlı yayın faciası
banner137

 Macaristan'da bir minibüs şoförü, Facebook üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kaza yaptı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti.

Macaristan’da bir minibüs şoförü, araç kullanırken sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın başlattı.

Canlı yayın sırasında tehlikeli bir sollama yapan şoförün kullandığı minibus, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti. 

Şoförün Facebook yayınına ait görüntülerde, kazadan hemen önce olanlar görülüyor. 

Minibüste bulunanların hasattan dönen çiftçiler olduğu öğrenildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.