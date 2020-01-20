banner255
banner69
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
12 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
145 0
 
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
20 0
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
39 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
397 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
48 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
37 0
banner374

Oteli kaynar su bastı

banner27

Rusya'da bir otelin yanından geçen sıcak su borusunun patlaması sonucu kaynar su altında kalan binada beş kişi hayatını kaybetti.

Oteli kaynar su bastı

Rusya’nın Perm şehrinde otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otel kaynar suyla dolmaya başladı.

İHA’nın haberine göre; etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken otel de sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yönlendirilirken, hattan gelen su kesildi.

Kaynar suyun bodrum kattaki odaya dolduğu belirtilirken, yetkililer suyun odadan tahliye edilmesiyle korkunç bir manzarayla karşılaştı. Odada dört kişinin cesedi bulunurken, dört kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı beşe yükseldi. BBC Rusça servisinin haberinde, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu ifade edildi.

Üç kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkunç olayın kurbanlarının kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

FOTO: VK

Rus basını yaralıların isimlerini şöyle verdi: Mariya Ujegova (33), Oleg Ujegov (35) ve Eduard Mezentsev (28).

Perm bölgesi yöneticisi Maksim Reshetnikov, odanın yakınlarında bir kaçış alanı bulunmadığına dikkat çekerek, ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini açıkladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.