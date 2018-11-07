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Olay fotoğraf hepsini kovdurdu!

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Ryanair, yerde uyurken görüntülenen pilot ve hostesleri işten çıkardı. Mizansen fotoğrafın itibarına zarar verdiğini savunan şirkete göre, telafisi mümkün olmayan bir hasar oluştu.

Olay fotoğraf hepsini kovdurdu!
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İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, geçen ay İspanya'da bir havalimanındaki ofisinde yerde uyurken fotoğrafları çekilen altı kabin görevlisinin işten çıkarıldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Ryanair'den bir yetkili fotoğraftaki kabin görevlilerinin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle işlerine son verildiğini bildirdi.

Şirket, mizansen fotoğrafın firma itibarına zarar verdiğini ve telafisi mümkün olmayan bir hasara yol açtığını savunuyor.

Söz konusu kare kısa sürede sosyal medyada viral olmuş, ardından da dünya çapında haberlerde yer almıştı.

Havayolu şirketi, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine 'hiçbir kabin görevlisinin yerde uyumadığını' belirterek, "Kabin ekibi, VIP salonuna geçmeden önce kabin odasında kısa bir zaman geçirdi ve ertesi gün Porto'ya gitti" açıklamasında bulundu.

Portekiz'de havayolu çalışanları sendikası SNPVAC ise karara tepki  göstererek, kabin ekibinin 01.30-06.00 saatleri arasında, "minimum düzeyde  dinlenme olanakları bulunan" bir odada bekletildiğini ileri sürdü.

Ekibin, saat 06.00'da VIP salonuna alındığını doğrulayan SNPVAC, kabin  ekibinin bekletildiği odada yalnızca sekiz kişilik oturacak yer olduğu bilgisini  paylaştı.

20 kabin görevlisi, 14 Ekim'de, Portekiz'in Porto şehrine gidecek uçağın rotasının değişmesi üzerine Malaga Havalimanı'nda beklemek zorunda  kalmıştı.

Ryanair, ilk olarak Twitter'da paylaşılan fotoğrafla, personeline  yeterli konaklama imkanı sağlamamakla eleştirilmişti.

Ryanair'in geçen ay, Barselona-Londra uçuşunda beyaz bir adamın,  yanına oturan yaşlı siyahi kadına hakaret etmesi ve ırkçı ifadeler kullanmasına  rağmen uçaktan atılmaması tepki çekmişti.

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