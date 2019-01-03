Norveç’te satılan üç otomobilden biri tam elektrikli!

2025 yılında fosil yakıtla çalışan motorlu araçları tamamıyla yasaklayacak olan ülke bir rekora daha imza attı, Norveç'te satılan 3 otomobilden biri tam elektrikli...

Norveç, hava kirliliği ve karbon salımını düşürmek için elektrikli otomobillerde alınana vergi oranlarını düşürmüş hatta bu tarz otomobillerin kullanılması için birden fazla kolaylık sağlamak adına ücretsiz park ve hızlı şarj gibi imkanlarda sunuyor. Independent Norwegian Road Federation(NRF) çarşamba günü yaptığı açıklamadaelektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 31.2 artmış! Norveç parlamentosunun hedefi ise 2025 yılında sadece sıfır emisyonlu araçların satılması! 2018 yılında ülkede toplam 148 bin adet otomobil satılmış ve bu rakama göre satılan 3 otomobilden 2’si içten yanmalı motorlu ya da hibrit motorlu araçlardan oluşuyor. Batı Avrupa’nın en büyük petrol üreticisi olan Norveç, bu duruma aldırmadan yeşil bir ekonomiye dönüşüm sürecinde emin adımlar atıyor. Bu rakamlarla birlikte ülke dünyanın elektrikli otomobil satışlarında lider pozisyonda.