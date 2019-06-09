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Ne zebra, ne eşek

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Ne zebra, ne eşek
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Rusya’nın Lipetsk kentinde bir hayvanat bahçesinde erkek bir eşek ile dişi bir zebranın çiftleşmesi sonucunda eşek-zebra karışımı bir hayvan doğdu.

Lipetsk hayvanat bahçesinde cumartesi günü Jorik isimli erkek eşek, Vanda isimli dişi zebradan hibrit bir hayvan (zebroid) dünyaya geldi. Hayvanat bahçesi yavrunun annesinin yanındaki bir fotoğrafını paylaştı.

Rusya’da böyle bir hayvanın doğması gerçekten nadir bir olay.

Şimdiye kadar ülkede bilinen sadece bir zebroid vardı. Bu zebroid de Moskova’da bir sirkte çalıştırılıyor.

Daha çok bir eşeğe benzeyen bebek zebroid, parlak kahverengi bir kürke sahip, bacakları da çizgili.

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