Moskova'da otobüs metro çıkışına girdi

Moskova'da otobüsün bir yaya alt geçidine girmesi sonucu en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir yolcu otobüsü metro durağının çıkışındaki geçide girdi. Olayda 5 kişi ölürken en az 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Başkent Moskova’daki Slavyanskiy Bulvar metro durağının bulunduğu alt geçide belediye otobüsü girdi.

Otobüsün alt geçitte bulunan yayaları ezmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Emniyet yetkilileri, olayın terör saldırısı olmadığını, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kazanın yaşandığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.